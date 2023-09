'Un disco che gira' a Tellaro: inaugurazione a Fourteen Artellaro

‘Un disco che gira’ inaugura venerdì a Fourteen Artellaro. Colori, linee, forme astratte e materia concreta si dipanano come materia che parte da un fulcro di creazione e si posizionano, nello spazio di piazza Figoli a Tellaro. Vernissage alle 19 per una esposizione che durerà fino al 13 ottobre, con le opere di Emiliano Coletta e Nicolas Pallavicini, a cura di Fabrizio Pizzuto, nell’ambito della rassegna ‘Debacle’ curata da Gino D’Ugo. "La visione si presenta come misurazione dello spazio e, parzialmente, del tempo, intessuta di rattoppi e strappi, gocciolature, materia vibrante e colore mosso che si impadroniscono dei miei ricordi – si legge nella nota degli autori – . Li misurano, gli danno consistenza e li vibrano. I limiti sono l’abitabilità. La realtà si nutre di pensiero ricordato. Questo processo potrebbe avere vita infinita. Un congelamento interviene ad un certo punto. In realtà tutto ci appare più come una still: sequenza di tasti che cattura e ferma il momento. La sequenza termina, ma non è una registrazione, è realtà aggiuntiva. Tuttavia qui il processo si compie al contrario. Non è il guardare da vicino che genera l’invasione della materia sul fruitore. In questo caso è l’invasione che crea il guardare".

m. magi