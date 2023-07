Un corso per formare i lavoratori delle aziende che gestiscono i terminal

I terminal portuali si stanno sviluppando per rispondere alle nuove esigenze della catena logistica e sono alla ricerca di personale sempre più qualificato. Per rispondere a questi nuovi fabbisogni professionali Scuola nazionale trasporti e logistica ha progettato un primo percorso formativo unico e multidisciplinare finalizzato al lavoro nelle aziende che gestiscono i terminal portuali. "Il percorso è stato progettato – spiega il direttore della scuola Federica Catani - valorizzando la possibilità di una concreta esperienza di affiancamento operativo degli allievi in azienda". Un corso onnicomprensivo per formare lavoratori qualificati nelle diverse mansioni necessarie al comparto. La scadenza per presentare le domande le ore 12 del 10 luglio.