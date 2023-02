Un concorso di progettazione per centro e piazza Garibaldi

Un concorso di progettazione per ridisegnare e riqualificare piazza Garibaldi e il fronte a mare del centro storico di Monterosso. È quanto sarà lanciato a breve dal Comune guidato da Emanuele Moggia, con l’obiettivo di dare un nuovo assetto e nuove funzionalità al cuore del borgo marinaro. Nei giorni scorsi, la giunta comunale ha approvato il documento preliminare di progettazione, strumento pilota di cui i professionisti che intendano partecipare al bando dovranno tenere conto per la redazione del proprio progetto. Si tratta di un intervento importante anche nei costi: la spesa presunta, stimata dagli uffici comunali, ammonta a poco meno di due milioni di euro, con il Comune che ha stanziato poco meno di 42mila euro per il concorso di progettazione.

L’area, di 6.500 metri quadrati, è stata suddivisa in tre ambiti di intervento: il primo di 3.300 metri quadrati, che riguarda di fatto il cuore di piazza Garibaldi, nella quale spiccano il municipio e il parco giochi; il secondo di 800 metri quadrati (di proprietà di Rfi ma in uso al Comune; ndr), rappresentato dal sedime alla base della linea ferroviaria tirrenica e costituito da otto fornici adibiti a uso pubblico e attività commerciali, nei quali trova posto anche un ricovero dei mezzi della locale pubblica assistenza e del Comune. Il terzo ambito, di 2.400 metri quadri, riguarda invece l’area demaniale marittima, il fronte a mare del borgo che di fatto rappresenta la porta di accesso per i turisti che raggiungono Monterosso utilizzando il trasporto marittimo, fulcro degli eventi e delle manifestazione estive, e che ospita ogni giovedì parte del mercato ambulante. Il concorso di progettazione che sarà lanciato dal Comune è stato concepito con due livelli di approfondimento progettuale – un progetto di fattibilità tecnico-economica per il primo ambito, e uno studio di fattibilità per gli altri due –, ciononostante verrà richiesto ai professionisti che parteciperanno uno sforzo progettuale per immaginare l’assetto definitivo di tutta l’area. Già fissati obiettivi e le necessità da soddisfare: ottenere una riqualificazione architettonica e funzionale che riesca a garantire un equilibrato bilanciamento tra spazi liberi e funzioni dedicate alla sosta e alla socialità; la valorizzazione dei monumenti e degli elementi di interesse storico e culturale, una maggiore esaltazione delle caratteristiche schiere di fabbricati di tipologia ligure presenti nella piazza, ed anche una "maggiore semplicità di linguaggio architettonico" nella scelta della pavimentazione e degli arredi; in questo contesto sarà chiesto ai professionisti di valutare possibili soluzioni di arredo "da proporre alle attività commerciali che richiedano il suolo pubblico". Tra gli obiettivi, rendere meno ‘impattante’ la vista del rilevato ferroviario che oggi di fatto costituisce una barriera tra borgo e mare, e riordinare le funzioni oggi presenti nel fronte mare.

Matteo Marcello