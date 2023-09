Un chilo di droga nascosto in casa

Sostenere che la sostanza stupefacente fosse per uso personale, vista la quantità, non era certo possibile. La squadra volante della polizia martedì sera ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio uno spezzino di 25 anni, Steven Esposto, trovato in possesso di oltre un chilo di hashish, 16 grammi di cocaina e 2200 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento del commercio di droga. Tutto ha avuto inizio attorno alle 21 quanto una volante mentre transitava a Valdellora nei pressi dello scalo ferroviario ha incrociato un giovane in bicicletta che procedeva con andatura lenta, guardandosi ripetutamente attorno. I poliziotti hanno deciso di fermarlo e lui ha consegnato un involucro di carta contenente hashish per 2,86 grammi. Gli agenti decidevano di estendere il controllo alla sua abitazione, dove trovavano 11 panetti e 3 pezzi di hashish per un peso totale di un chilo e 174 grammi, nonché 2 involucri contenenti cocaina per un peso di circa 16 grammi. Nella casa i poliziotti notavano che su un bancone da lavoro c’era materiale per confezionare le dosi tra cui un coltello a serramanico con tracce di hashish sulla lama, due bilancini di precisione e un sacchetto con polvere bianca utilizzata per il taglio delle dosi. In un armadio del bagno c’erano i 2200 in banconote di piccolo taglio. Steven Esposito veniva arrestato e condotto in questura. Ieri mattina in tribunale è comparso davanti al giudice Luisa Carta che accogliendo la richiesta del pubblico ministero Alessandro Casseri ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere, dopo la richiesta dei termini a difesa dell’avvocato di fiducia Daniel Monni. Il giudice ha anche disposto la perizia sullo stupefacente, per determinarne il principio attivo.

Massimo Benedetti