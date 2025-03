Un centro per attività giovanili a Fossamastra. Il Comune vince un bando da due milioni di euro

Quasi due milioni di euro per la realizzazione di un Centro multifunzionale per attività aggregative e socio educative rivolte ai ragazzi, nella palazzina ex Tarros di viale San Bartolomeo. È quanto conquistato dal Comune della Spezia nell’ambito del bando ’DesTeenAzione – Desideri in Azione’ del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto comprenderà azioni educative per la prevenzione dell’abbandono scolastico, doposcuola e tirocini formativi, attività di accompagnamento e supporto ai genitori ed ai ragazzi stessi attraverso interventi per stimolare l’intelligenza emotiva e gruppi di sostegno ed autoaiuto. Il Centro si aprirà inoltre ad altre attività nel territorio con educativa di strada, laboratori con le scuole e si coordinerà con il centro famiglie. È stato inoltre attivato un processo di coprogettazione con associazioni e cooperative che diventeranno partner di progetto. I principali obiettivi del Centro saranno quelli di accompagnare i ragazzi a migliorare i propri risultati scolastici tramite tutoraggio e attività educative non frontali e non tradizionali, ma laboratoriale e partecipativo tipo doposcuola dinamico; sostenere l’empowerment personale attraverso comportamenti proattivi nella vita sociale e nel gruppo di pari declinate nel rispetto delle diverse culture di appartenenza dei ragazzi; promuovere l’educazione alla salute in tutte le sue forme, anche in collaborazione con Asl5; offrire attività sportive, culturali e creative per stimolare il benessere fisico e mentale, anche fuori dalla struttura, con un programma specifico di outdoor education, concordato con le società sportive e le associazioni culturali cittadine; potenziare le competenze trasversali legate alle Itc, in particolare l’uso consapevole delle nuove tecnologie attraverso anche gruppi di studio sul cyberbullismo, nonchè attività di service learning".