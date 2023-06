"Un campo largo in Liguria per candidare Pastorino? Sarebbe un’ipotesi folle"

di Franco Antola

La casa comune dei riformisti? Un progetto realizzabile, anche se Carlo Calenda, con Azione, ha "tutta la responsabilità" del naufragio del progetto del terzo polo. Parola di Raffaella Paita, senatrice, capogruppo e ora neo coordinatrice nazionale di Italia Viva, che in questa intervista traccia le linee di azione in vista del prossimo appuntamento con le Europee e le Regionali. A proposito delle quali definisce "folle" l’idea di un campo largo a sostegno della ventilata candidatura di Pastorino. Quanto a Spezia, arriva una sostanziale bocciatura di Pierluigi Peracchini ("anche se ha fatto cose positive").

Senatrice Paita, nei giorni scorsi ha ribadito, nella veste di nuova coordinatrice nazionale di Iv, che fra i suoi obiettivi c’è quello di aggregare l’area riformista. Un disegno fattibile, vista l’aria che tira?

"E’ evidente che la responsabilità della rottura del progetto del Terzo Polo è tutta di Carlo Calenda. Ora c’è da pensare alle elezioni europee, e il disegno di creare una casa comune per i riformisti è assolutamente fattibile. Con gli amici di Azione, con i Liberal democratici, i socialisti, i popolari e +Europa abbiamo la possibilità di creare un percorso comune nel perimetro di Renew Europe. Su questo sono fiduciosa".

Non è che una posizione centrista possa in qualche modo agevolare la destra meloniana, anche a livello locale?

"Assolutamente no, anzi è l’opposto: la posizione centrista è fondamentale per dare una risposta a quell’elettorato che non si riconosce nel sovranismo di destra e nel populismo di sinistra. Semmai è la posizione massimalista del Pd di Elly Schlein a fare il gioco di Giorgia Meloni. A livello locale, il centrosinistra alle recenti comunali ha vinto solo quando ha presentato candidati riformisti o civici".

Quali scenari è lecito aspettarsi in vista delle Europee e delle Regionali. C’è chi insiste nella formula del campo largo: è un’ipotesi ancora percorribile?

"Il campo largo non è assolutamente un’ipotesi percorribile. Non potremo mai stare con il Movimento 5 stelle e Giuseppe Conte, per i quali se non si arriva alla pace in Ucraina è colpa di Zelensky e non di Putin. Campi larghi per candidare, ad esempio, Pastorino in Liguria, sono operazioni folli".

Rapporti col Pd: l’effetto Schlein allargherà la distanza che vi separa da quel partito, di cui lei pure è stata autorevole esponente?

"L’effetto Schlein sta producendo solo divisioni: il Pd ha tradito la sua natura riformista e non ha una linea di politica estera, tant’è che al Parlamento europeo il gruppo continua a spaccarsi sul sostegno all’Ucraina. È chiaro che, se si arriva a mettere in discussione l’atlantismo e l’europeismo dell’Italia, la distanza non può che accentuarsi".

Cambierà qualcosa a livello di assetto territoriale del partito sotto la sua guida nazionale?

"A ottobre partiranno i congressi nei territori, per eleggere i coordinatori provinciali e regionali, coinvolgendo il più possibile i giovani e forze nuove".

Di che cosa ha bisogno Spezia per crescere?

"La Spezia è diventata sempre più una città turistica, e questo è un bene. Ma alcuni servizi, in particolare quelli ferroviari e dei trasporti in generale, non sono adeguati. Poi dobbiamo continuare ad essere una città che produce, che cura le proprie industrie e aziende. La nautica naturalmente è uno dei settori trainanti, sia per la presenza di Fincantieri che di tutto il Miglio Blu. La nautica fa parte dell’identità della città e dobbiamo continuare a lavorarci".

Quali sono a suo giudizio, i limiti maggiori dell’attuale amministrazione Peracchini?

"Peracchini è stato rieletto con una maggioranza molto ampia, la sua lista civica ha avuto un forte successo quindi i cittadini lo hanno premiato. Ha fatto cose positive, come il recupero della galleria in via Prione, e l’idea di valorizzare la stazione di Migliarina. Ma ci sono grandi limiti nella sua azione. La città è sempre più invasa da b&b e deve fare i conti con problemi aperti, come i rapporti con la Marina che la giunta Peracchini non sa impostare specie sul tema delle aree che possono essere liberate. E poi c’è il porto. Inizio ad essere fortemente preoccupata, perché gli investimenti non partono e l’interlocuzione da parte delle istituzioni è troppo debole e rassegnata".