Un calendario ricco di eventi per le festività

Un calendario natalizio per grandi e piccini. È quanto preparato dall’amministrazione comunale di Lerici in collaborazione con le associazioni del territorio. Si parte il 2 dicembre, per attraversare tutte le festività, fino al 7 gennaio. Non mancheranno agli appuntamenti tradizionali, come la cerimonia di accensione delle luminarie venerdì 8 dicembre in piazza Garibaldi, il Natale subacqueo di Tellaro alla sua 54esima edizione e quello trentennale di San Terenzo; la serata deejay in piazza Garibaldi la notte di San Silvestro ed il Concerto di Capodanno al Teatro Astoria alle 15.30 del 1° Gennaio, oltre alla consegna delle calze della befana il 6 gennaio in tutte le frazioni del territorio comunale; in calendario una serie di eventi dedicati ai più piccoli: tre gli appuntamenti gratuiti organizzati in biblioteca, oltre a quelli preparati in collaborazione con Abygaille. Tanti i concerti nei vari borghi e nelle chiese; l’immancabile Christmas Bazar e i mercatini vintage e degli hobbisti che ogni fine settimana delle festività riempiranno i lungomare di Lerici e San Terenzo. Ritorna, la settimana che anticipa il Natale, anche la natività vivente organizzata dalla parrocchia San Francesco di Lerici. Novità assoluta, una serie di visite guidate per scoprire i tesori del territorio organizzate in collaborazione con Speziamania. "Eventi pensati per tutti i tipi di pubblico, tanta musica, tanti spettacoli e laboratori ma soprattutto tanta magia, che a Natale non deve mancare" commenta l’assessore alla cultura Lisa Saisi.