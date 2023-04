Un bando in Atc Servizio per conducenti di bus

ATC Esercizio informa che è stato indetto un bando di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione con contratto a tempo indeterminato in figura professionale di operatore d’esercizio da destinare ai servizi di trasporto pubblico. Requisiti specifici: essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore; patente D valida; copia della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) valida; copia della visura del saldo punteggio residuo superiore a 14 della patente di guida ai sensi dell’art. 126 bis D. Lgs. 2851992 e copia della visura del saldo punteggio residuo della carta di qualificazione del conducente superiore a 14 (non cumulabili). Ii candidati sosterranno come prima prova la guida del mezzo per verificare il grado di abilità e padronanza tecnica. Il bando scade il 7 maggio ed è pubblicato sul sito aziendale www.atcesercizio.it