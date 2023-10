’Un autunno d’agosto’. Pagano intervista Pini. Omaggio a Enia Valtriani

La lericina Enia Valtriani fu uccisa il 19 agosto 1944 dai nazisti a San Terenzo ai Monti. In suo ricordo l’appuntamento in programma oggi, alle 17, nei locali dell’Arci La Serra, dove Giorgio Pagano, copresidente del Comitato unitario della Resistenza, intervisterà Agnese Pini, direttrice di Qn e de La Nazione, sul suo libro ‘Un autunno d’agosto’. Nel circolo della Serra, si racconterà proprio dell’eccidio nazifascista, perché attraverso la storia della sua famiglia – con una scrittura intensa, viva e piena di grazia, una galleria di personaggi che diventano romanzeschi per la forza e l’umanità della narrazione – Pini ha scritto un grande romanzo civile, con il respiro universale dell’inchiesta-racconto. "Una storia così – dice l’autrice – lascia un segno indelebile nelle famiglie che l’hanno subita, e appartiene a tutti i sopravvissuti e ai loro figli. È una storia di umanità e di amore perché, soprattutto nei momenti in cui vita e morte sono così vicine, l’umanità e l’amore escono più forti che mai. L’ho sentita raccontare fin da quando ero piccola: la raccontavano mia nonna, mia madre, mia zia, ma per molto tempo ho pensato che fosse un capitolo ormai chiuso della storia d’Italia e della mia storia personale. Grazie anche al lavoro che faccio, ho capito invece che quel capitolo era tutt’altro che chiuso, che lì si nascondono gli istinti più inconfessabili di ciò che possiamo ancora essere". Per quanto riguarda Enia, sfollata a San Terenzo nei Monti con la madre e il fratellino Franco – per raggiungere l’altro fratello Loris (sfuggito ai rastrellamenti del Muggiano) – nell’intento di scappare perché un contingente nazista era intenzionato a incendiare il paese, fu bloccata insieme agli altri, e fucilata. Aveva 21 anni.

marco magi