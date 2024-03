Un approfondimento per conoscere l’Islam

LE GRAZIE

‘Conoscere meglio l’Islam’ è il titolo dell’incontro organizzato dal Comune di Porto Venere, nella sala degli Olivetani alle Grazie, oggi alle 18. Ne parlerà l’ammiraglio Eugenio La Maestra, con l’introduzione dell’assessore Riccardo Balzarotti. "La globalizzazione e i fenomeni migratori hanno fatto sì che un numero sempre maggiore di persone che pratica la religione islamica sia venuto, in tempi recenti, a stretto contatto con il mondo occidentale. Appare opportuno – spiegano i promotori – conoscere questo credo, almeno nelle sue linee essenziali. Questo ci permetterà di non rinunciare alla nostra identità culturale e religiosa, che deve sempre e comunque rimanere a base del nostro vivere civile, nonché di sviluppare, dove necessario, politiche di accoglienza e integrazione efficaci e produttive. La conoscenza può far cadere paure immotivate o troppo frettolose assoluzioni di comportamenti pericolosi. Per questo si è pensato di realizzare un progetto per la conoscenza di base della religione islamica". Entrata libera.