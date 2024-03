Un anno dopo spacciatore arrestato dagli stessi agenti in piazza Brin

La Spezia, 2 marzo 2024 – Esattamente un anno dopo, spacciatore arrestato dagli stessi agenti della polizia locale.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria del Comando erano impegnati in un servizio antidroga in borghese nel quartiere Umbertino quando, circa alle 13, sotto ai portici di piazza Brin, hanno notato un extracomunitario, conosciuto per essere dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, muoversi con fare circospetto.

In particolare l’uomo è stato monitorato da un operatore tramite le telecamere di videosorveglianza cittadina e da altri due agenti sul posto, che lo hanno osservato nei movimenti con discrezione. Ad un certo momento è stato avvicinato da una persona in bicicletta con la quale si poteva chiaramente vedere l’avvenuta cessione di presumibile sostanza stupefacente prelevata dall’interno degli slip. Il veloce allontanamento dell’acquirente in bicicletta, non ha permesso agli operatori di effettuare un riscontro positivo sul potenziale acquirente e quindi sull’eventuale tipologia di sostanza acquistata.

Gli agenti tuttavia non si sono persi d’animo e hanno continuato nel servizio di osservazione fino a quando, lo spacciatore è stato avvicinato da un altro individuo, poi identificato in un cittadino marocchino trentenne, al quale, previo pagamento, ha consegnato della sostanza poi risultata essere hashish per un peso di circa 3 grammi, come da esame del Narcotest. L’acquirente, dopo la cessione, è stato subito fermato dai due agenti in borghese che, immediatamente dopo, hanno bloccato anche il venditore.

Accompagnato quest’ultimo al Comando di viale Amendola, è stato sottoposto a perquisizione personale e, proprio mentre veniva controllato, ha cercato di ingoiare un grosso pezzo di hashish del peso di circa mezzo etto che teneva in una tasca della giacca.

Il soggetto poi compiutamente identificato è risultato essere un cittadino senegalese senza titolo di soggiorno, con svariati precedenti di polizia inerenti le sostanze stupefacenti, non ultimo quello del 2 marzo 2023 quando gli stessi agenti della polizia locale lo avevano tratto in arresto per spaccio aggravato ad un minorenne, sempre in piazza Brin.

Considerate pertanto le circostanze del fatto, con riferimento ai vari precedenti specifici, allo stato di clandestinità sul territorio italiano ed al quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, è stato dichiarato in arresto. Il pm di turno, avvisato tempestivamente, ne ha disposto la detenzione nelle le celle di sicurezza in dotazione al Comando, in attesa dell’udienza di convalida.

L’acquirente marocchino infine, è stato segnalato alla locale Prefettura in quanto consumatore ed i conseguenti provvedimenti amministrativi di legge.

Marco Magi