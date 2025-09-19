Un americano per la Landini: ecco Schnyders

Un americano a Lerici. No, non è il remake del famoso film del 1951 diretto da Vincente Minnelli, ma la ’conseguenza’ dell’arrivo di un cestista a stelle e strisce nella perla di levante del golfo dei Poeti, dove indosserà la canotta della storica Landini. Si chiama Micah Schnyders, 23 anni, earriva dall’ Illinois, e sarà la punta di diamante del roster della Landini per il prossimo campionato di Serie C maschile. Micah Schnyders è una guardia, e può vantare un buon curriculum nelle squadre di basket universitarie, l’ultima Eastern Michigan. "Sono incantato – ha affermato il giovane americano, accolto con calore al Palabiagini – da questa opportunità italiana che mi si è presentata. Lerici è un posto meraviglioso, tutto l’ambiente mi sta aiutando, sono rimasto impressionato dalla stessa organizzazione societaria. Penso che potremo toglierci delle belle soddisfazioni". Nel frattempo i lericini sono impegnati nelle amichevoli precampionato. Persa per 68-62 quella a Livorno col Don Bosco che milita nella medesima categoria; identica sorte, ma fra gli applausi del suo pubblico, contro i Seagulls Genova militanti in B Interregionale, vincitori 70-66. Battuta invece la Next Step Rapallo che gioca in Divisione Regionale 1 ex Serie D, di nuovo a Lerici, per 67-64. Infine la sconfitta 78-71 nella sfida intrna contro l’Aurora Chiavari, squadra di Srie C. Sabato altra amichevole contro la My Basket Genova.