Un altro alloggio Arte liberato dagli abusivi grazie alla municipale

La Spezia, 22 dicembre 2023 - Un altro alloggio occupato abusivamente è stato liberato e posto sotto sequestro preventivo dalla polizia locale spezzina.

Gli agenti della sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana diretti dal comandante Francesco Bertoneri, su ordine della procura della Repubblica, hanno eseguito un altro sequestro disposto dal gip del Tribunale della Spezia. A ritornare nella disponibilità di Arte è stato un alloggio in via XX Settembre che affacciava in piena area pedonale. Gli occupanti, una coppia formata da un extracomunitario ed una giovane donna italiana, hanno prontamente obbedito all’ordine di lasciare l’immobile ed hanno provveduto ad abbandonare l’alloggio nel giro di poche ore, trovando un'altra soluzione alloggiativa, questa volta regolare.

L’appartamento, completamente liberato dagli oggetti e dal mobilio degli occupanti, è stato sigillato da tecnici Arte che, dopo averlo rimesso in sesto, potranno affidarlo a dei legittimi assegnatari. Questo è il terzo sequestro eseguito dalla municipale nel giro dell’ultima settimana.

Dopo le feste natalizie, assicurano dal Comando di viale Amendola, saranno eseguiti nuovi sequestri disposti dalla procura della Repubblica, allo scopo di mettere fine all’impennata di occupazioni abusive di alloggi che si erano registrati negli ultimi mesi in città.