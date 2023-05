Un aiuto sugli affitti Detrazione d’imposta per gli under 31

Sempre a proposito di case, spetta ai giovani sotto i 31 anni il bonus affitti, attivo anche nel 2023, che viene dato per abitazioni dove viene trasferita la residenza. Si tratta di una detrazione fissa dall’imposta lorda, pari a 991,60 euro, sulle spese di affitto per i primi quattro anni di validità del contratto. Se superiore, la detrazione è del 20% entro il limite massimo di 2.000 euro annui. Proviamao ad aiutarci con un esempio per capire meglio l’entità e l’ammontare della misura. Consideriamo un comtratto di affitto con canone di locazione pari a

900 euro al mese, ovvero 10.800 euro l’anno, si ha diritto alla detrazione massima di 2mila euro perché il 20% di 10.800 euro, che è 2.160 euro, supera i 991,60 euro fissi di detrazione.

Possono richiedere questo particolare il bonus i giovani nella fascia di età compresa tra i 20 e i 31 anni (non compiuti) e con un reddito complessivo che non superi i 15.493,71 euro l’anno. L’immobile può essere

un appartamento, una

casa, ma anche una semplice stanza resa in affitto. L’importante è che non sia di proprietà dei genitori del giovane che sottoscrive il contratto di locazione. Il conduttore dunque non deve vivere in una casa di famiglia. Il bonus non è uno sconto sull’affitto, ma una detrazione Irpef, che può essere quindi portata in dichiarazione dei redditi.

L’agevolazione viene richiesta all’Agenzia delle Entrate comunicando i dati personali, quelli relativi alla tipologia di immobile, il contratto di affitto e la documentazione relativa al reddito (i può presentare l’Isee ma anche la dichiarazione dei redditi) e agli altri requisiti richiesti.

mo.pi.