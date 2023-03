Un addetto import-export a tempo indeterminato

Azienda di importexport cerca addetto al back office commerciale. La figura si occuperà di svolgere le seguenti mansioni: gestione ordini, listini prezzi e quotazioni, gestione relazione cliente e fornitore post accordo di vendita, collaborazione con team logistica per gestione trasporti e pagamenti, corrispondenza e contatti telefonici in lingua inglese. Si richiede laurea o diploma preferibilmente in ambito tecnicocommerciale, conoscenza lingua inglese parlata e scritta indispensabile livello avanzato, buona padronanza del pacchetto Office, pregressa esperienza in analoga mansione. Completano il profilo caratteristiche quali: capacità di pianificazione, orientamento ai risultati, capacità di analisi, attitudine al team-working, flessibilità. Contratto a tempo indeterminato .Stipendio adeguato in base agli anni di esperienza. Orario dal lunedì al venerdì, 8-13 e 14-17. Zona di lavoro La Spezia. Offerta dal Centro per l’impiego della Liguria. Per info e candidature, visitare il sito https:formazionelavoro.regione.liguria.it