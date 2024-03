"Umiltà e passione la nostra firma"

Maria Cristina Bigi (nella foto) dirige da anni la casa circondariale di Villa Andreino.

Direttrice, nella sua carriera è mai stata vittima di pregiudizio in quanto donna?

"Fortunatamente, oggi, di colleghe ce ne sono moltissime, così come in magistratura e in altre carriere apicali dello Stato, perché le donne, secondo me, sono molto brave e molto preparate. Quando sono entrata io, parliamo di 27-28 anni fa, eravamo un numero esiguo e la mia era considerata una carriera tipicamente maschile. Anche oggi mi capita, quando racconto il lavoro che faccio, che qualcuno mi chieda se sia direttore di un carcere femminile. Eppure, se facessimo un censimento emergerebbe chiaramente che gli istituti italiani, ormai, sono quasi tutti coordinati da donne".

Il carcere spezzino è un istituto di pena ad alta prevalenza femminile nei ruoli dirigenziali.

"Sì. Sia il capo dell’area sicurezza che quello dell’area trattamento sono donne. Secondo me anche questo è un segnale del fatto che le donne sono in grado di gestire settori complessi e soprattutto, aspetto spesso trascurato, di collaborare tra loro, cioè di attivare quei meccanismi di sinergia grazie ai quali si fa fronte unico rispetto alle difficoltà del momento".

I detenuti come si relazionano con i dirigenti di sesso femminile?

"Secondo me sono quelli che percepiscono di più l’autorevolezza rispetto al genere. Per loro sei il direttore, uomo o donna fa poca differenza. Quindi sono quelli che da questo punto di vista percepiscono di più il ruolo".

Ci sono delle caratteristiche che una professionista donna, nel suo lavoro porta come valore aggiunto?

"Si tratta del valore aggiunto che hanno le donne nella società in genere, quindi una grande umiltà e una grande voglia di lavorare. Mettiamo il meglio di noi e la nostra personalità in in tutto quello che facciamo, quindi chiaramente il risultato finale ne risente positivamente".

Maria Cristina Sabatini