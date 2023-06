Ultimo saluto all'avvocato Francesco Paolo Barbanente, domani l'ultimo commiato

Sarà domani alle ore 15,15 nella chiesa dei santi Giovanni e Agostino l’ultimo saluto dell’avvocato Francesco Paolo Barbanente, figura di spicco del foro spezzino, che aveva nella scrittura una delle sua grandi passioni assieme alle passeggiate in montagna con i suoi cani. Aveva 73 anni e gli è stata fatale una malattia contro la quale ha combattuto senza poter vincere come invece faceva spesso in tribunale. Lascia nel dolore la moglie Mara, il figlio Pietro e il fratello Carlo. Per sua volontà, non si tratterà di un funerale, ma di un rito laico.