Ultimo dei Concerti a Teatro con Giuffredi e Armellini

Con Corrado Giuffredi e Leonora Armellini cala il sipario su ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica promossa da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Appuntamento stasera, alle 21, al Teatro Civico con un concerto che vedrà protagonisti il clarinettista Giuffredi e la pianista Armellini. Corrado Giuffredi, dal 2003 primo clarinetto solista dell’Orchestra della Svizzera italiana, è tra i più amati musicisti italiani. Regolarmente invitato come primo clarinetto dall’Orchestra Filarmonica della Scala insieme a direttori quali Riccardo Muti e Daniel Baremboim, suona uno strumento progettato per lui da Morrie Backun e ha eseguito in prima italiana il concerto per clarinetto e orchestra di Krzistof Penderecki. Ha registrato numerose composizioni del repertorio clarinettistico per Emi, Decca, Brilliant, Arts, Aura, Tactus, Foné e RaiTrade, e su invito di Cecilia Bartoli, ha eseguito le Variazioni di Rossini al Festival di Pentecoste di Salisburgo. È inoltre docente all’Istituto musicale superiore di Modena e ai corsi di perfezionamento di Città di Castello. Leonora Armellini ha conquistato nel 2021 il quinto premio al prestigioso Concorso pianistico internazionale Chopin di Varsavia, diventando la prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione. Già nel 2010 le era stato riconosciuto il premio Janina Nawrocka per la "straordinaria musicalità e la bellezza del suono" nell’ambito dello stesso concorso. Nel 2014 pubblica con Matteo Rampin il libro di divulgazione musicale ‘Mozart era un figo, Bach ancora di più’. È docente di pianoforte principale al Conservatorio Buzzolla di Adria. Insieme proporranno un concerto con musiche trascinanti e di impatto, dalla Fantasia di Rossini alla ‘Rhapsody in Blue’ di Gerswhin, passando per le Sonate di Saint-Saëns e di Poulenc. Ticket disponibili alla biglietteria del Civico e online su www.vivaticket.it.

Marco Magi