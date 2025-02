Ulisse e altre storie dantesche, alla Beghi il libro di Rina Gambini

LA SPEZIA Rina Gambini presenta oggi, alla biblioteca Beghi, il suo libro, pubblicato lo scorso anno, dal titolo ‘Dante e Ulisse. Due uomini in viaggio e altre storie dantesche’. Il libro è composto da una serie di saggi brevi, dal tono discorsivo e corredato da numerose curiosità, su vari aspetti della vita del Poeta e nella seconda parte su aspetti particolari della Commedia. Il titolo del volume riprende uno dei capitoli più interessanti riguardante il confronto tra il viaggio dantesco e quello di Ulisse, tra differenze e similitudini. "Ho voluto impostare questo libro, come è mia abitudine, per argomenti indipendenti, che pure si intersecano tra loro fino a dare una visione complessiva dell’uomo Dante e della sua opera – spiega l’autrice –. La scelta è dovuta al desiderio di non tediare mai il lettore offrendo anche al meno introdotto nel contesto letterario motivi di interesse e di piacevole lettura. In ultima analisi, una scelta di comunicazione più ampia, in cui credo da sempre. Gli argomenti dei vari saggi brevi, se possiamo così definirli, sono frutto di lungo studio e ‘grande amore’, per usare le parole del Poeta, sia della sua opera che di letture di illustri critici che se ne sono occupati. Tutto ciò mi ha consentito di tenere numerose conferenze sia di persona che online durante il periodo della pandemia, soprattutto per la Società Dante Alighieri di Casablanca (Marocco), per alcuni Comuni e per associazioni culturali. Queste conferenze, rivedute, ampliate e corrette ai fini di una lettura agevole e comprensibile, costituiscono la base per questa raccolta". Con Gambini dialogheranno Maurizio Caporuscio e Egidio Di Spigna. "Per la facilità di lettura e l’agilità della trattazione, pur nell’approfondimento delle tematiche trattate – dicono i promotori – il libro si presenta adatto ad un pubblico variegato". L’evento è inserito nell’ambito dell’iniziativa ‘Succede in biblioteca’, curato dal Sistema Bibliotecario Urbano del Comune della Spezia. La partecipazione è gratuita e libera. m. magi