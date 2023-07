Ufficiale morto al Comsubin L’autopsia non ha chiarito

E’ durata alcune ore l’autopsia sul corpo di Michele Savarese e non ha chiarito la causa del decesso del tenente di vascello di 31 anni, originario di Vico Equense, morto giovedì scorso durante un corso di specializzazione subacquea alla base del Comsubin Teseo Tesei del Varignano.

L’anatomopatologa Susanna Gamba, incaricata dal pubblico ministero Maria Pia Simonetti titolare del fascicolo, ha esaminato il corpo nell’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea durante tutto il pomeriggio di ieri, ma ha potuto solo escludere che l’ufficiale sia morto a causa di un infarto imporvviso. Sul corpo, inoltre, non ci sono segni che possano far pensare ad una causa esterna. Saranno quindi necessari degli altri esami, anche di origine genetica, per

saperne di più. E ci vorrà tempo. Michele Savarese era in buona salute, come i suoi stessi colleghi hanno confermato, e aveva superato tutti i test per le immersioni subacquee. L’ipotesi del malore resta comunque possibile, ma rimane in piedi anche l’ipotesi dell’incidente. Il medico legale, non a caso, ha scritto nel suo referto che la causa del decesso è "sconosciuta".

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Maridipart che hanno già consegnato un primo rapporto al pubblico ministero.

L’attrezzatura utilizzata durante l’immersione è stata sequestrata nell’immediatezza della tragedia, ma per capire se possa esserci stato un malfunzionamento, ci vorrà del tempo. Savarese, celibe, lavorava all’ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano e stava svolgendo un’attività addestrativa propedeutica al conseguimento dell’abilitazione quale operatore subacqueo per lavori in carena.

Il pubblico ministero Maria Pia Simonetti, dopo la conclusione nel tardo pomeriggio dell’esame autoptico, ha dato il nulla osta per la restrituzione della salma ai familiari.

Il funerale di Michele Savarese si svolgerà domani, mercoledì, nella chiesa di Moiano frazione di Vico Equense, suo paese d’origine in provincia di Napoli. La salma partità domattina per l’aeroporto di Pisa dove sarà caraicata a bordo di un velivolo militare C130 che raggiungerà Napoli, poi sarà caricata sul carro funebre per arggiungere la località dove il giorno successivo si svolgeranno le esequie.

