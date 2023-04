Ucciso da malore a 59 anni: il dramma sotto gli occhi della moglie

Dramma alle Cinque Terre nel primo pomeriggio di ieri. Un turista svizzero di 59 anni è morto stroncato da un malore mentre percorreva uno dei sentieri che collegano Corniglia e Vernazza. L’episodio poco dopo le 14.30: l’uomo, che si trovava in compagnia della moglie, si è accasciato improvvisamente a terra, cadendo nel poggio sottostante il sentiero. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati dalla stessa moglie e da alcuni turisti che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto, in poco tempo, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato, il soccorso alpino e i militi della pubblica assistenza. Data la gravità della situazione, è stato allertato anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco di Genova, con l’elicottero Drago (nella foto) arrivato in poche decine di minuti. Tuttavia, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata recuperata con l’elicottero e trasportata all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.