Ucciso a coltellate in via Corridoni. Parte il processo in Corte d’Assise Alla sbarra di fronte ai giudici popolari sarà dal prossimo 25 marzo Rosa Nunez, 25 anni, dominicano. E’ accusato di omicidio per la morte di un 44enne tunisino, finito al termine di una lite per debiti di droga .