Ubriaco urta un'auto e fugge, a bordo ha un catturando poi arrestato dai carabinieri

Sesta Godano, 16 giugno 2023 - Furgone sospetto danneggia un’auto e fugge: a bordo un catturando, bloccato dai carabinieri. È successo stanotte quando i militari delle stazioni di Sesta Godano e Borghetto Vara, nel corso dell’attività di controllo del territorio sono intervenuti a Sesta Godano per bloccare un furgone che poco prima aveva urtato una macchina parcheggiata a bordo strada.

Una volta rintracciato e bloccato il mezzo, ai carabinieri è apparso evidente il conducente, un ucraino di mezza età, si trovava in stato d’ebrezza alcoolica, come poi confermato dall’esito dell’alcool test, risultato positivo.

A insospettire maggiormente i militari è stato però l’atteggiamento del passeggero, un maghrebino, sin da subito insofferente al controllo. Dalla consultazione della banca dati è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Monza per delle condanne per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. Una volta avuta conferma dell’identità, l’uomo è stato dichiarato in arresto e accompagnato in carcere alla Spezia.

Il conducente del furgone, cui è stata immediatamente ritirata la patente, è stato invece denunciato per guida in stato di ebrezza.

Marco Magi