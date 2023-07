Ubriaco al mercatino del venerdì, si ferisce con una bottiglia: denunciato

La Spezia, 21 luglio 2023 – Mattinata movimentata, quella odierna, al mercatino del venerdì in viale Garibaldi, terminata con una denuncia.

Alle 8.30 circa le pattuglie della polizia locale lì in servizio, sono state avvicinate da una cittadina perché, in prossimità dell'oratorio salesiano di via Roma, alcuni cittadini extracomunitari stavano creando disturbo e disordini.

Gli agenti sono andati a vedere e hanno notato un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, che aveva dato in escandescenza coi volontari dell'oratorio. Alla richiesta degli agenti di fornire le proprie generalità l'uomo ha risposto in modo molto aggressivo, divincolandosi tra i veicoli in sosta, rompendo a terra una bottiglia di birra in suo possesso e autolesionandosi alla gamba destra.

A questo punto gli agenti hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118, rendendo necessario il contenimento dell'individuo divenuto molto ostile, nonché il suo ricovero all'ospedale Sant'Andrea.

Le operazioni di identificazione sono avvenute proprio al pronto soccorso ed a carico dell'individuo, un cittadino marocchino irregolare sul territorio italiano, è emersa una lunga lista di precedenti anche per reati gravi. Denunciato a piede libero per resistenza, violazione delle norme sull'immigrazione e sanzionato per ubriachezza manifesta con emissione di ordine di allontanamento, è stato poi dimesso nel primo pomeriggio dall'ospedale.

Marco Magi