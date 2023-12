Ubriaco crea il caos in chiesa

In preda ai fumi dell’alcol ha fatto irruzione in una chiesa cittadina urlando frasi sconnesse in modo minaccioso (ma senza riferimenti religiosi), proprio mentre era in corso una Messa. Poi non contento del suo show si è diretto verso il tabernacolo danneggiando le ampolle. L’episodio l’altro pomeriggio in una chiesa cittadina dove il parroco è stato costretto a interrompere la messa. Alcuni fedeli hanno fermato l’uomo (originario del nordafrica) all’arrivo di polizia e carabinieri che lo hanno bloccato e portato in questura per l’identificazione. E’ stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, turbamento di funzioni religiose e danneggiamento aggravato.