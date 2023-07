Ubriaco al volante perde il controllo e causa incidente, denunciato

Perde il controllo dell’auto e finisce sulle vetture in sosta, poi scappa nonostante avesse perso la parte anteriore del veicolo. È successo poco dopo le 20 a Valdellora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale l’auto proveniente dalla galleria Spallanzani e diretta verso Le Terrazze, arrivata sulla prima curva a destra ha sbandato proseguendo per la tangente e uscendo dalla carreggiata per piombare contro un autocarro in sosta. Nel tentativo di recuperare la giusta direzione, il conducente deviava tutto a sinistra ma, sempre senza controllo, ha sbattuto contro un’auto in sosta distruggendone lo spigolo anteriore sinistro e spingendola fuori dal parcheggio tanto da danneggiarne anche il lato destro. L’autista dopo essersi disincagliato ha ingranato la marcia avanti ed è scappato. Il forte rumore degli urti e delle ferraglie ha attirato l’attenzione di un testimone che è riuscito a prendere la targa e ha chiamato la polizia locale. Gli agenti hanno avviato le indagini e scoperto che il responsabile guidava un’auto intestata a persona morta da tre anni. Rintracciato nel quartiere del Favaro, trovando anche l’utilitaria danneggiata, l’uomo era completamente ubriaco. Aveva un tasso alcolemico di 1,82. La patente e l’auto gli sono state sequestrate ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. All’uomo poiché ha provocato un incidente stradale, le sanzioni previste verranno raddoppiate e la patente revocata.