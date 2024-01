Tuttofare giardiniere e addetto alla reception

Campeggio ricerca un tuttofare giardiniere per attività pulizia e manutenzione del giardino, delle piazzole e delle parti comuni. Gradita esperienza nello stesso tipo di attività. Luogo di lavoro: località Partaccia, Marina di Massa. Contratto a tempo determinato, offerta stagionale. Cerca inoltre un receptionist per accoglienza clienti, attività check in e check out, pagamenti e prenotazioni, gestione email. Necessarie buone competenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese almeno a livello intermedio. Gradita seconda lingua straniera. Anche prima esperienza di lavoro ma con predisposizione al contatto con il pubblico, orientamento al cliente e motivazione ad imparare. Luogo di lavoro: Partaccia, Marina di Massa. Contratto a tempo determinato, offerta stagionale. Per informazioni e candidature, telefono 331 4591245, email [email protected]