Tutti in sella con Bicincittà Pedalata nelle vie del centro con e-bike e mezzi d’epoca

Tutti in sella stamani alle 10 con ’Bicincittà’, la manifestazione organizzata dal comitato Uisp La Spezia e Valdimagra in collaborazione dell’Avis Comunale, con il patrocinio del Comune della Spezia e il supporto di numerosi sponsor. ’ Bicincittà’ è anche solidarietà e quest’anno lo slogan della kermese è ‘Diritto alla mobilità’. Si partirà da piazza Brin alle 10 (con iscrizioni dalle 9), con un percorso che si svilupperà per le vie del centro storico e dintorni per far poi ritorno in piazza. Fra le novità, l’utilizzo gratuito di alcune biciclette del bike sharing comunale con l’app Weelo e la possibilità di partecipare con le biciclette e abbigliamento vintage, per una sfilata di ciclismo d’altri tempi. È possibile iscriversi stamani prima della partenza.