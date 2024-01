Tutti in piazza per la Befana. Una pioggia di dolci e sorrisi

Hanno sfidato freddo, vento e pioggia pur non perdersi l’appuntamento atteso da un anno. Tantissimi bambini hanno accolto a braccia aperte ieri l’arrivo della Befana in piazza Brin, organizzato dall’associazione Prospezia Ciassa Brin. La ’vecchina’, come tradizione vuole, ha distribuito gratuitamente ad ogni bambino una calzetta, strappando sorrisi e applausi ai piccoli e ai genitori. ll week end dell’Epifania è stato caratterizzato dalla distribuzione gratuita di giocattoli e libri per bambine e bambini alla Spezia ed a Sarzana, organizzata da Cgil, Arci, Anpi, Circolo Operaio, Centro di documentazione Logos e D.L. Stella Rossa Canaletto: l’iniziativa, ‘Giocattoli di tutti i paesi unitevi’, si è svolta in piazza Brin e verrà replicata oggi a Sarzana in piazza Luni dalle 15 alle 18. Tanta voglia di festeggiare la Befana ieri in un po’ tutta provincia: nella tensostruttura a Vernazza e a Brugnato, al centro congressi con un laboratorio per bambini per costruire la scopa della befana. A Follo nella nuova piazza del municipio, con giochi per bambini e pentolaccia. A Lerici si è svolta la consegna delle calze della befana nelle varie frazioni del territorio: a Tellaro, in piazza Rainusso, a La Serra, Pugliola, Pozzuolo e Muggiano in piazza Garibaldi a Lerici e in piazza Brusacà a San Terenzo.

Befana finita? No, perchè si va avanti ancora oggi. Al Castello di San Terenzo in programma infatti la simpatica caccia alla Befana dove, bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, potranno divertirsi tra indovinelli e indizi misteriosi a ritrovare gli ingredienti della pozione magica, che servirà per far ricomparire la simpatica vecchietta. Due i turni previsti, alle 15 e alle 16.30. Prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail [email protected].