Tutti i fuochi di Artificio23 con il ’Pin Summer Vibes’

Cento appuntamenti in sessanta giorni. La stagione estiva 2023 del Pin dà vita a un grande e lungo festival, il ‘Pin Summer Vibes’. Una programmazione a cura di Artificio23, che coinvolge artisti del territorio e realtà del panorama nazionale e internazionale, tra live, serate disco per tutte le età, jazz, approfondimenti, spettacoli, appuntamenti gastronomici, in quattro location: un palco live e uno per il dj all’esterno, il tradizionale palco interno, e un set per gli appuntamenti lounge. Un palinsesto che occupa 6 giorni su 7 (il Pin è aperto tutti i giorni dalle 18): al lunedì, con dj resident Nick Spinatelli, ad alternarsi, il ‘Pin Monday’ per ballare tutte le hit del momento e il ‘Pin fluid’, con Regina Miami. Il mercoledì ‘Pin ‘70-‘80-‘90’, per tornare indietro nel tempo e nei balli di quegli anni, con resident dj Claudio Cattaneo. Al giovedì la ‘Jam del Pin’, una serata dedicata alla musica jazz, con il trio resident Leonardo Corradi, Diego Piscitelli e Matteo Cidale, e degli ospiti d’eccezione; dalle 19 aperitivo Jazz Session e Dinner Jazz Session, dalle 21.30 il concerto. Al venerdì ‘Pin Jungle’, la serata perfetta per i giovani amanti della musica hip hop e dancehall: dalle 22.30 alla consolle dj Parees, in più ‘Pin House’, per ballare sotto le luci di Pin All con dj Rosky & altri. Infine, al sabato, ‘Psss - Pin super summer saturday’, un micro festival nella Pineta per un mix di generi e format diversi da incrociare nei molteplici spazi di Pin; nella pineta musica dal vivo e a seguire djset spesso a cura degli stessi musicisti dei live, nello spazio Pin All un set lounge per l’aperitivo, seguito da un dj set house.

In particolare, ecco il dettaglio dei live sempre con inizio alle 21.30: domani, innanzitutto, con la resident band di Luciano Torri (con il cantante, anche Matteo Portunato alla chitarra e controcanto, Davide SinigagliaMatteo Coccoluto alle percussioni e Alessandro Massafra al basso), un live acustico da cantare e ballare, fra nuovi inediti, pop e canzoni italiane. Poi a seguire il djset Dance to the radio. Il 21 luglio Mookids live & djset, il 28 luglio Ginger Bender live, con protagoniste Alessandra Di Toma e Jeanne Hadley; a seguire Federico F djset. Il 5 agosto, un momento di grande festa e condivisione con l’orchestra gitana di Eusebio Martinelli, storica tromba di Vinicio Capossela. Il 12 agosto, Courrier Sud, progetto musicale di Rayane Kara, live & djset. Il 19 agosto i Rumba de Bodas, otto ragazzi bolognesi che hanno fuso ska, funk, ritmi latini e afro; a seguire Tabita dj set. Infine, il 26 agosto, ‘Sì, viaggiare...’, un racconto di musica e parole dedicato a Lucio Battisti, ripercorrendo i grandi brani del grande autore; a seguire, Natta & Frisby djset. Ogni domenica ci sarà il ‘Pin street sunday’, nella food court di Pin un truck ospite, per una nuova proposta di street food. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica, ‘Pin lounge’, djset all’imbrunire nella corte di Pin All. Oltre agli appuntamenti fissi settimanali, alcune date speciali in collaborazione con realtà e istituzioni del territorio: ad esempio il 15 luglio, alle 19.30, ‘Let’s Ted x Lerici’, un’esperienza che combina stand-up comedy e dj set. Per prenotazioni [email protected] o il 331 6818352.

Marco Magi