Tutti i consigli per la spesa attenta

Ecco qualche consiglio per orientarsi nella grande offerta di generi alimentari, che arrivano nelle nostre case pronti per essere consumati, ma nella fase di produzione e distribuzione possono avere costi molto elevati per salute ed ambiente.

A cosa dovrebbero prestare attenzione i consumatori, attenti all’ambiente, per l’acquisto di generi alimentari?

"Dovrebbero informarsi anche sulla produzione che costituisce una parte importante nelle sue varie fasi, preparazione, imballaggio, trasporto, immagazzinamento, smaltimento, per una maggior sicurezza".

Quali vantaggi hanno frutta e verdura locali rispetto ai prodotti della grande distribuzione (Gdo)?

"Gli alimenti locali vengono prodotti senza uso di pesticidi e con trattamenti biologici; questo permette di avere alimenti privi di sostanze chimiche e più freschi, perché coltivati a km zero, cioè prodotti raccolti in loco e giunti a maturazione".