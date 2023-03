Tutti assolti per la droga solo ’parlata’

Aquindici anni dai fatti contestati si risolve in una bolla di sapone l’inchiesta su un traffico internazionale di droga i cui elementi di accusa erano ricondotti ad intercettazioni telefoniche. Le trascrizioni sommarie erano valse a giustificare il rinvio a giudizio, ma alla distanza, quando i difensori hanno chiesto la nomina di un perito terzo per sbobinare i nastri, questi ultimi erano spariti. Strada in discesa per i legali che difendevano gli indagati, tranne uno: l’avvocato Giuliana Feliciani il cui cliente era accusato di essersi disfatto di mezzo chilo di eroina per sfuggire alla cattura della Finanza. La droga era stata trovata ma non fu visto nell’atto di liberarsene e le impronte digitali sull’involucro non risultarono le sue. Risultato: assolto a che lui, al pari degli altri.