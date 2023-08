Tutta la magia del Suono del tempo Serata di musica e luci sul mare

Un organo virtuale e le percussioni per il particolare evento realizzato alla Madonnina della Punta a Bonassola. Appuntamento stasera, alle 21.15, con l’organizzazione dell’associazione musicale César Franck: protagonisti Ferruccio Bartoletti e Luca Manfredini (nella foto), che improvviseranno sul tema ‘I Pianeti’, dando vita ad uno spettacolo di suoni e luci sul mare che si preannuncia originale e suggestivo. Bartoletti, spezzino, direttore artistico del sodalizio promotore della rassegna ‘Il Suono del tempo’, è concertista di fama internazionale, con alle spalle circa 900 recital nelle più importanti cattedrali e sale da concerto di tutta Europa, ospite in importanti festival sugli organi più prestigiosi. Solista con orchestra, è musicista classico dunque, ma non solo: è stato infatti tra i primi in Italia a realizzare opere interattive d’improvvisazione, che coniugano narrazione, poesia e immagine, dedicandosi specificamente alla ricostruzione sonora di pellicole cinematografiche degli anni ’20. Sempre in veste di improvvisatore, è stato per oltre dieci anni componente dell’Ensemble Katharsis, col quale ha vinto le selezioni del prestigioso premio discografico americano ‘Grammy Awards’ grazie al disco ‘Vesprae’.

"Nella direzione dell’interattività va anche questo nuovo progetto, quello dei ‘Pianeti’, che per la prima volta proponiamo al pubblico – dichiara Bartoletti – e che prende spunto dall’idea di Gustav Holst, per poi però procedere in modo del tutto originale dal punto di vista musicale: partiamo da una sorta di canovaccio che svilupperemo, non sappiamo neanche noi come e fino a dove, perché l’improvvisazione è così, e quando poi, come in questo caso, a interagire sono più musicisti la cosa si fa ancora più stimolante. A compiere questo viaggio ‘interplanetario’ assieme al pubblico saremo io e Luca, un giovane e musicista eclettico (e non poteva essere diversamente), anche lui spezzino, che mi ha seguito con entusiasmo in questo progetto. Siamo curiosi noi stessi di ascoltare quello che creeremo in modo estemporaneo: esecutori e ascoltatori nello stesso tempo". L’evento, a ingresso libero, è realizzato col contributo della Regione Liguria, del Comune di Bonassola e della Fondazione Carispezia. Info alla pro loco di Bonassola al 338 9638602.

Marco Magi