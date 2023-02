Tutta la magia dal Golfo alle 5 Terre Al Camec mostra ‘Mare Nostrum’

Il mare della città, quello di Lerici e Porto Venere, infine l’abisso delle Cinque Terre. Tre sale, al Piano Zero del Camec, per ospitare, in quell’ordine territoriale ‘Mare Nostrum. Le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti nelle collezioni del Camec’. Inaugura oggi alle 18 (per rimanere attiva fino al 17 settembre) presentando una rinnovata selezione dalle raccolte permanenti (diverse provenienti dalla recente donazione di Valerio P. Cremolini), a cura di Eleonora Acerbi e Cristiana Maucci. I destinatari, oltre i cittadini, sono i numerosi visitatori che frequentano il territorio per turismo e coniugano la conoscenza dei luoghi con la digressione culturale. Viene offerto un florilegio delle rappresentazioni del paesaggio marino del Golfo della Spezia e delle Cinque Terre. La silloge compone numerosi testi visivi di diversa estrazione linguistica, fil rouge l’omaggio, il ricordo, la conoscenza del territorio spezzino. "’Mare nostrum’ ha lo scopo di riproporre in chiave artistica agli spezzini i nostri luoghi del cuore e proporre ai turisti gli spettacolari paesaggi che andranno a scoprire durante il loro soggiorno – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Un’esposizione eterogenea, meravigliosa, contemporanea che svela il Golfo dei Poeti e delle Cinque Terre con gli occhi degli artisti spezzini e non solo....