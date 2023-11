Tutta la bellezza di Sarzana. Agli Impavidi il ’corto’ che racconta la città

Al Teatro degli Impavidi in scena stasera (21) ’La bellezza dell’Italia minuta’. Il corto che ha portato Sarzana all’80ª mostra internazionale del cinema di Venezia, ottenendo il pieno consenso della critica è nato da un’idea di Andrea Camaiora, giornalista, docente universitario, già consigliere di opposizione durante l’amministrazione Caleo nonché candidato a sindaco per il centro destra nel 2010. Ora Camaiora è Ceo di The Skill, agenzia di comunicazione strategica, che ha deciso di partire proprio dalla sua città d’origine, per valorizzare alcuni piccoli gioielli dello Stivale. E da Sarzana e dal suo teatro partirà anche il ciclo di presentazioni del corto realizzato da The Skill che verrà proiettato in altri teatri italiani, tra cui quello di Bari, per poi raggiungere anche Roma e Milano.

Camaiora, il corto è un bel biglietto da visita per la città...

"Sarzana dopo la presentazione a Venezia de ’La bellezza dell’Italia minuta’ è stata citata da grandi emittenti televisive e radiofoniche ed è comparsa in riviste di settore. Detto questo sono convinto che quando la politica di valorizzazione territoriale passa dalla cultura una città venga sempre premiata. Sarzana e il suo centro storico sono stati ben valorizzati negli anni ‘90 con il festival Sconfinando diretto da Carmen Bertacchi, motivo per cui turisti da ogni zona d’Italia venivano a visitare la città, per poi essere riconosciuta come la città del Festival della Mente. La potenza di uno strumento video, al giorno d’oggi, è molto ampia. A questo contribuisce però anche l’opportunità che Sarzana ha meglio saputo cogliere scegliendo i giusti portavoce e sapendosi mostrare come città d’arte e storia, ma anche come realtà viva e vivace, rispetto altre realtà".

Hai altri progetti in serbo per la nostra città?

"Abbiamo aperto una sede a Sarzana che presto diventerà operativa. La proiezione di stasera sarà la giusta occasione per comprendere anche quello che sarà il nostro investimento sulla città. L’evento ha già raccolto ampie adesioni su invito, ma chiunque avrà voglia di assistere alla presentazione del corto è invitato a partecipare".

Elena Sacchelli