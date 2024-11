Record di turisti alla Spezia: da gennaio ad ottobre in 965mila

La Spezia, 14 novembre 2024 – Record di presenze turistiche alla Spezia nei primi dieci mesi del 2024. I dati relativi all’imposta di soggiorno riscossa da gennaio a ottobre 2024, registrano un considerevole aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: si passa infatti da oltre 834.000 presenze del 2023 a oltre 965.000 del 2024 per un incremento percentuale di oltre il +16%.

“I dati del Comune della Spezia, rilevati dagli incassi dell’imposta di soggiorno – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – ci danno un quadro più preciso e completo dell’esponenziale crescita del turismo nella nostra città, rispetto a quelli emessi dall’Osservatorio Turistico Regionale, in quanto comprendono non solo le strutture alberghiere ma anche quelle extralberghiere e quindi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli affittacamere e i bed and breakfast. Senza contare quanti esenti dal pagamento, quindi i minori sotto i 14 anni e chi soggiorna per più di 5 notti che aumenterebbero notevolmente il dato complessivo. Oltre 965.000 presenze da gennaio a ottobre del 2024, rispetto alle oltre 834.000 degli stessi mesi del 2023 dimostrano che la nostra città è una meta sempre più apprezzata e scelta dai visitatori di tutto il mondo. Questo risultato è soprattutto frutto di un’ampia progettazione portata avanti da questa Amministrazione, che ha visto il potenziamento dell’offerta culturale, tanto da poter ambire a diventare Capitale Italiana della Cultura 2027, con il recupero di siti storici dimenticati, eventi variegati e di rilievo lungo tutto il corso dell’anno, la valorizzazione del turismo esperienziale e di Area Vasta, la partecipazione a importanti fiere del settore, ma non solo: attenzione all’ambiente, innovazione tecnologica, nuove infrastrutture sostenibili. La Spezia è leader mondiale della nautica e svetta nelle classifiche nazionali nell’ambito dell’Economia del Mare in un quadro economico di grande rilancio che passa dall’industria, alla blue economy, al porto commerciale. Il nostro impegno quotidiano è quello di continuare a far crescere La Spezia rendendola sempre più accogliente ed attrattiva a beneficio dei visitatori e di chi qui vive e lavora, per un territorio da vivere 365 giorni l’anno”.