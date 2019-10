La spezia, 6 ottobre 2019 - Una squadra di vigili del fuoco di La Spezia è intervenuta oggi pomeriggio alle 5 Terre per soccorrere una turista americana caduta su un sentiero. La 57enne in vacanza con la propria famiglia stava percorrendo il Sentiero Verde-Azzurro, che dalla località di Prevo porta a Vernazza, quando è scivolata riportando importanti ferite alla testa e a un braccio. Immediatamente è partita la squadra dalla sede centrale della Spezia che una volta raggiunta l'infortunata l'ha immobilizzata su una barella da sentiero e l'ha portata sulla strada piu vicina raggiungibile con un fuoristrada. Una volta posizionata sul mezzo è stata trasportata sulla strada principale dove un'ambulanza con il medico erano già in attesa.

