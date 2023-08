Turismo, l’assedio ’annulla’ il paese Il grido di dolore sale da Manarola "Basta parole sui flussi da regolare"

L’estate si avvia al capolinea ma poco o nulla è cambito per affrontare il problema dell’assedio turistico di Manarola. Il problema è sollevato dal locale Consorzio turistico e dell’associazione Ospitalità Cinque Terre - rispettivamente presieduti da Gianni Capellini e Maristella Bonanini - con una lunga nota nella quale si parla di "annullamento del paese da overtourism". Lo zoccolo duro suona così, abbracciando tutte le Cinque Terre: "Gli eccessivi affollamenti in certi luoghi ed in certe zone, devono essere affrontati puntualmente a livello di ogni via o carugio, e poi di ogni paese, e ancora a livellocomprensoriale, come si può, ma subito, con le normative che ci sono (nel caso particolare il codice della strada, con riferimento al parcheggio invasivo dei bus) perchè la questione non può più essere rimandata, se si intende, finalmente, praticare con dei fatti la sostenibilità ed evitare l’annullamento dei paesi".

Che fare?

"E’ necessario che i tre comuni insieme al Parco affrontino ora la questione anche su scala più ampia degli affollamento di troppe persone nello stesso luogo; servono subito iniziative programmate per la prossima primavera, iniziative anche per le Cinque Terre, da comunicare da ora ai turisti, se del caso da rimodulare finemente quando a Riomaggiore l’Amministrazione tirerà le somme della sperimentazione di alcune misure. E’ ovvio che in questo difficile contesto, la riapertura del sentiero Azzurro tra Manarola e Corniglia, sarebbe uno sfogo per la pressione, in certe ore e per molti giorni intollerabile, che sopporta il paese di Manarola, e la sua chiusura di oltre 10 anni si è dimostrato un gravissimo errore; per questo il Parco ha commissionato un progetto definitivo, che doveva essere presentato pubblicamente a luglio, e che sarà presentato (come da informale comunicazione) a settembre. Bene, anche se tardiva, la presentazione a settembre; urge, reperire anche nel bilancio del Parco, finanziamenti per investire (di questo si tratta, di un investimento) sulla riapertura del sentiero tra i due più piccoli paesi-frazione sul mare delle Cinque Terre, anche perchè non sappiamo quando l’incerto e pericolante muraglione in conci di pietra arenaria che in alcuni tratti sostiene il sedime del sentiero Azzurro deciderà, stanco, sfinito, di cadere".

Su via dell’Amore prossima riapertura totale ?

"Per non vedere ancor più soffocare Manarola, abbiamo chiesto all’Amministrazione che, in ogni caso, l’accesso alla via dell’Amore una volta completamente riaperta, tra circa un anno, preveda numeri programmati e su prenotazione, favorendo il turismo residenziale con l’esclusione dall’obbligo della prenotazione gli ospiti delle strutture ricettive dei comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso, con libero accesso ai residenti dei tre comuni, con libero accesso notturno per tutti, e ricomprendendo la strada nel sistema delle card del Parco Nazionale anche con l’applicazione della scontistica prevista dalla CETS, Carta Europea del Turismo Sostenibile".