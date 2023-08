Turismo, il camper della Cgil contro precarietà e lavoro nero

Ha fatto tappa nei giorni scorsi a Levanto il camper della campagna nazionale della Filcams Cgil "Mettiamo il turismo sottosopra", un’iniziativa che coinvolge le località turistiche di tutto il paese per salvaguardare ed informare i lavoratori stagionali del turismo sui loro diritti. Secondo i dati pubblicati da Regione Liguria, tra gennaio e maggio 2023 complessivamente in Liguria sono arrivati 1.716.191 turisti, +247.387 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente che equivalgono al +16,8%; le presenze sono state 4.531.626 in aumento di 664.374 pernottamenti pari al +17,2%. "Dati che raccontano di un trend in forte crescita, ma non può esserci turismo di qualità e quindi sviluppo per il Paese se non ci si occupa in primis della dignità e delle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori del settore" dice Giorgia Vallone, Segretaria generale della Filcams Cgil della Spezia- Continuiamo infatti a registrare tassi altissimi di precarietà, contratti intermittenti, irregolarità, lavoro sommerso...".