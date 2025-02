Turismo e ristorazione. Evento di Confcommercio

Martedì 18 febbraio – in mattinata presso l’auditorium dell’Istituto Cardarelli in via Montepertico dalle 8.30 alle 12.30, nel pomeriggio presso la Sala Barilli dalle 14.30 alle 18 – si terrà un evento organizzato da Confcommercio e dedicato alle opportunità e al futuro del settore turistico, con un focus particolare sul mondo della ristorazione, dell’ospitalità e delle dinamiche occupazionali. Una giornata di confronto tra esperti, professionisti e studenti per comprendere meglio le sfide e le soluzioni per chi vuole intraprendere una carriera in questo ambito.