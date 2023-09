"Turismo di qualità a La Spezia: "Generare impieghi di qualità"".

Da territorio legato a doppio filo alle aziende statali e parastatali, alla decisa virata verso il turismo e i servizi ad esso connessi. Un cambiamento netto, quello operato nell’ultimo ventennio dalla città: basta vedere il centro, ormai popolato quasi esclusivamente da ristoranti e piccole strutture ricettive. Ma l’idea di un territorio diventato ristorante a cielo aperto è davvero quella in grado di garantire lo sviluppo migliore? Per il segretario della Cgil spezzina Luca Comiti, "l’economia di un territorio per essere vincente deve essere diversificata; bisogna concepire il turismo come un’industria di qualità e che generi buona occupazione – afferma il segretario –. Invece in questo settore assistiamo troppo spesso a sfruttamento intensivo del lavoro, con paghe ridicole, straordinari non pagati, lavoro nero. Bisogna investire in formazione, in marketing territoriale; puntare al turismo esperienziale che valorizzi i percorsi culturali, eno gastronomici, l’artigianato, utile anche alla destagionalizzazione; operare per la salvaguardia di un territorio fragile che non può essere sottoposto a sfruttamento intensivo".