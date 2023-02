Un contratto da 160 milioni di euro per la fornitura di quattro turbine a gas AE94.3A a Azenerji, il maggior produttore di energia elettrica dell’Azerbaigian. È quanto ottenuto da Ansaldo Energia, con la firma del contratto tra il presidente della repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso tenutasi ieri. Le turbine, capaci di oltre 4 milioni di ore di funzionamento, saranno installate come ulteriore impianto di generazione nella centrale elettrica di Mingachevir. Contestualmente, è stata posta la prima pietra dei lavori di sviluppo e ammodernamento della centrale. "Un accordo importante che evidenzia il valore della partnership strategica tra Italia e Azerbaigian – ha detto il ministro Urso –, tanto più significativo perché sul settore della produzione energetica che apre la strada a una più ampia presenza del Made in Italy e delle sue eccellenze anche in altri settori industriali. I nuovi contratti dimostrano come Ansaldo Energia abba tecnologie e competenze riconosciute nei Paesi a più alta crescita". "Oggi sono state gettate le basi per la costruzione di una nuova centrale elettrica nel nostro Paese – ha detto il presidente di Azerenerji, Baba Rzayev –. Con le ultime tecnologie fornite da Ansaldo Energia l’impianto garantirà sostenibilità energetica, soddisferà le aumentate esigenze energetiche e contribuirà a tutela dell’ambiente, risparmio di gas naturale ed espansione del nostro potenziale nell’export". "L’Azerbaigian è strategico per l’Italia e Ansaldo Energia ha dimostrato, dal 2020, un forte interesse per il mercato del Paese azero" ha detto Stefano Santinelli, chief of International & public affairs di Ansaldo.