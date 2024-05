Tuffo nel cielo con gli Astrofili a Monte Viseggi

Una grande opportunità, stasera dalle 21.15, per visitare il Parco scientifico di Monte Viseggi e l’Osservatorio astronomico Zannoni, nell’appuntamento organizzato dall’associazione Astrofili Spezzini. Ci si immergerà nell’oscurità della notte per ammirare la vastità del cielo notturno, lontano dalle interferenze luminose e dai rumori della città. Tuttavia, i posti sono limitati, per questo viene vivamente consigliato prenotare in anticipo per garantirsi un posto. Data la limitata disponibilità di parcheggio, viene suggerito di non raggiungere l’osservatorio senza aver prima effettuato la prenotazione al link www.eventbrite.it/e/907460888947?aff=oddtdtcreator. Info: Whatsapp al 320 6767703.