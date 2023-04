Truffe, si alza la guardia Raggirata da finto nipote Un bottino in oro e denaro

Un “nipote“ le annuncia per telefono che il padre aveva investito una donna incinta e aveva bisogno di soldi per la cauzione visto che il congiunto era in stato di fermo. L’ansia e la concitatezza del momento sono state la chiave per abbattere le barriere della diffidenza facendo cadere così nella trappola l’anziana signora che ha raccolto circa 800 euro e tutti gli oggetti in oro che aveva in casa: collier, bracciali, orologi, spille, anelli.... Il tutto è stato poi consegnato, dentro un sacchetto, nelle mani di una certa “Maria Rosa, incaricata da una non meglio imprecisata banca, che sarebbe passata di lì a poco presso la sua casa. Puntuale arriva la “delegata“ del fantomatico istituto di credito e l’anziana signora le consegna tutto quanto aveva in casa. Rientrata nell’appartamento, la donna riprendeva la conversazione con il sedicente nipote che non aveva mai interrotto la comunicazione telefonica per tutto il tempo in cui la truffa è stata eseguita e portata a termine. Il caso è accaduto sabato scorso ad una signora che abita in via XXIV Maggio. Ad occuparsi della vicenda la polizia di stato che ha avviato gli accertamenti del caso. Al vaglio degli investigatori anche gli impianti di videosorveglianza presenti sul luogo. A pochi giorni dalla presentazione del “Vademecum contro le truffe agli anziani” curato da Cna Pensionati in collaborazione con la Questura sulla prevenzione alle truffe, sia informatiche che ’porta a porta’, si ritiene ancora una volta di più necessario informare e fare il passaparola per evitare raggiri e furti.