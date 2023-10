Truffatori finiscono in manette. Di chi è la refurtiva recuperata?

Da Napoli alla Spezia per mettere a segno le truffe. Trasfertisti esperti del raggiro, che potrebbero aver messo a segno più di un colpo in provincia: è la convinzione maturata dal comando provinciale dell’Arma all’esito dell’operazione che ha portato all’arresto, due settimane fa, di due ventenni napoletani, bloccati dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Stella su segnalazione dei colleghi della Compagnia della Spezia. I due sono finiti in manette per truffa e ricettazione in concorso: fingendosi avvocato e maresciallo dei carabinieri, e utilizzando l’ormai collaudata tecnica del sinistro stradale nel quale viene citato il coinvolgimento di un parente, erano riusciti a ingannare e truffare un’anziana residente in città, appropriandosi di denaro e di alcuni oggetti di valore che, subito dopo l’arresto, sono stati recuperati dai carabinieri spezzini e riconsegnati all’anziana vittima. Tuttavia, nel corso delle perquisizioni a carico dei due ventenni napoletani, i militari partenopei sequestravano anche diversi oggetti preziosi che si ritiene possano essere frutto di ulteriori truffe messe a segno nel territorio spezzino. Per questo motivo, il comando provinciale dei carabinieri ha diffuso alcune immagini dei preziosi recuperati, così da facilitarne l’eventuale riconoscimento da parte delle vittime. Qualora si riconoscessero uno o più monili, l’indicazione è di mettersi in contatto con il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia, al numero 0187.5911.