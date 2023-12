Si finge direttore delle poste. E porta via 40mila euro a una donna

La Spezia, 22 dicembre 2023 – Si era spacciato per il direttore di un ufficio postale della città e con l’aiuto di un complice, che non è stato ancora identificato, ha costretto una donna di 77 anni a consegnargli oggetti preziosi per un valore di 40 mila euro.

Alessandro Matarese, 25 anni, ha fatto i conti senza i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia, che lo hanno arrestato in flagrante con l’accusa di estorsione. Nel pomeriggio di martedì aveva avvicinato la donna che abita nella zona di Montalbano e le aveva riferito che, se non le avesse dato del denaro o dell’oro, il proprio figlio a suo dire in difficoltà economica, avrebbe subito gravi ripercussioni finanziarie. La minaccia era così convincente che la signora ha ceduto alla richiesta del finto funzionario delle poste, che è riuscito a farsi consegnare oggetti in oro e gioielli per un valore complessivo di circa 40 mila euro.

Il giovane truffatore, però, non aveva messo in conto la presenza nella zona di una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile che, impegnata nei quotidiani servizi di controllo del territorio, lo hanno fermato a due passi dall’abitazione derubata. I militari dell’Arma lo hanno perquisito trovandogli all’interno di uno zainetto i beni preziosi, dei quali ovviamente non poteva giustificare la provenienza, e un coltello, motivo per il quale veniva denunciato anche per porto abusivo di arma.

Alessandro Matarese è stato accompagnato nella casa circondariale di Villa Andreino a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ieri, difeso dall’avvocato di fiducia Francesco Armentano, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.