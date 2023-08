Trovato con mezzo etto di droga: in manette

Lerici, 9 agosto 2023 – Con mezzo etto di droga, spacciatore 34enne arrestato dai carabinieri lericini. Proseguono le attività dei militari della Compagnia di Sarzana, ogni giorno in prima linea nella prevenzione e contrasto allo spaccio della droga. Questa volta è stata l’iniziativa dei carabinieri della Stazione di Lerici, in collaborazione con i colleghi del 1° Reggimento Carabinieri Torino, che ha consentito l’arresto in flagranza di reato di un giovane abitante nel lericino. Questa notte, dopo un servizio di osservazione e appostamento, i carabinieri hanno fermato un 34enne del luogo, già a loro noto perché pregiudicato per vari reati inerenti le sostanze psicotrope.

Dopo una perquisizione personale e domiciliare sono stati rinvenuti in suo possesso complessivamente circa 50 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, oltre a materiale vario per taglio e confezionamento.

I carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e questa mattina è stato giudicato per direttissima dal giudice della Spezia che, concordando con la richiesta del pubblico ministero, ha convalidato l’arresto senza applicazione di misure cautelari. Nel corso dello stesso servizio, sono stati anche controllati due giovani della zona, poco più che maggiorenni, i quali, trovati in possesso di un piccolo quantitativo di droga per uso personale, sono stati segnalati quali assuntori alla competente Prefettura.

Marco Magi