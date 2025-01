Trovato con ingente quantità di droga, arrestato 35enne

La Spezia, 23 gennaio 2025 – Spacciatore arrestato dalla polizia, che lo trova con un ingente quantità di droga. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato con il personale del Reparto di Prevenzione Crimine Liguria, nei pressi di un centro commerciale cittadino, sono stati insospettiti dall’atteggiamento di due giovani che, alla vista degli uomini in divisa, hanno tentato di dileguarsi fra i numerosi avventori.

Durante le fasi di controllo, uno dei due soggetti stranieri, è stato trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di hashish, che aveva occultato addosso, in parte suddiviso in piccole dosi, e, in parte, ancora confezionato in un unico panetto e di un ingente quantitativo di denaro contante.

Gli operatori procedevano pertanto all’arresto dell’uomo, classe 1990, per detenzione a fini di spaccio, ponendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che questa mattina è stato convalidato con la misura dell’obbligo di firma.

L’altro giovane, detentore di una modica quantità della medesima sostanza, è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura per l’uso personale di stupefacenti.