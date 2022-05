Trovata una tartaruga esotica nelle acqua del torrente Morione

Era pienamente a suo agio nell’alveo del torrente Morione, nonostante il suo habitat naturale sia a svariate migliaia di chilometri di distanza. Abbandonata probabilmente da qualcuno, e ritrovata dai forestali del Parco: protagonista, un esemplare adulto di tartaruga dalle orecchie gialle, specie inclusa tra le cento peggiori specie invasive al mondo. Motivo per il quale è stata immediatamente prelevata dai carabinieri e poi consegnata ad una struttura idonea al mantenimento. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito delle verifiche per il rilevamento degli anfibi e degli habitat acquatici presenti nel Parco nazionale. La testuggine palustre americana rappresenta una seria minaccia per le popolazioni autoctone e per le comunità acquatiche. La crescente diffusione nell’ambiente causata dagli abbandoni volontari e i conseguenti danni e rischi per la conservazione delle specie autoctone, hanno determinato la necessità di intervenire, vietandone l’importazione, detenzione, allevamento, commercio, scambio e rilascio ambientale. Inoltre all’interno del territorio del Parco nazionale è vietata l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali.