Trova l’auto senza ruote al rientro dalla missione

Conclusa la missione, è andato a prendere la sua auto che aveva lasciato nel parcheggio di lunga navigazione all’interno dell’Arsenale, nei pressi degli scali, e ha avuto la brutta sorpresa di ritrovarla senza tutte e quattro le ruote, cerchioni compresi, appoggiata su dei blocchetti di legno. L’incredibile disavventura è capitata a un militare imbarcato su nave Duilio. La cosa che sorprende è che tale furto sia accaduto nel parcheggio all’interno di una base navale dove è vietato l’ingresso agli estranei. Eppure qualcuno è riuscito non solo ad entrare, ma anche a portarsi via quattro pneumatici con i cerchioni. Al militare non è rimasto altro da fare che andare a denunciare il furto alla caserma dei carabinieri in Arsenale. L’episodio è stato stigmatizzato da Christian Palladino, coordinatore della Federazione lavoratoti pubblici Difesa, segreteria provinciale La Spezia: "Una vicenda incredibile che fa riflettere – ha detto – l’ auspicio è che questa circostanza conduca verso un maggiore controllo e sorveglianza. Sarebbe auspicabile l’utilizzo di telecamere a garanzia dei parcheggi dedicati alle lunghe permanenze in Arsenale".

M.B.